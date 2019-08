Uskumatu: armupettuste ohvriks langevad just haritud ja rikkad

Ka hiljutine Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse uuring näitas, et internetis või telefoni teel levivate petuskeemidega on kokku puutunud ligi kolmandik elanikkonnast ning iga kümnes elanik on seetõttu raha kaotanud. Summad ulatuvad mõnekümnest eurost kuni 6000 euroni. Konkreetsemalt armupettustega on kokku puutunud üle kümnendiku vastanuist.

Ohvriteks on tihti keskealised

Armupettuste skeem on lihtne. Kurjategija (tegelikult on enamasti tegemist terve meeskonnaga) võtab ohvriga ühendust kas tutvumisäpi, kohtinguportaali või sotsiaalmeedia kaudu. Tema profiil on kas lihtsalt võrgust leitud atraktiivsete fotodega väljamõeldis või kellegi teise varastatud identiteet. Naistega kontakteerudes esitletakse end enamasti kriisipiirkonnas oleva sõjaväelase, humanitaarmissiooni töötaja, kodumaalt eemal oleva tippspetsialisti või ärimehena – valitakse usaldust äratavad ametid ja asupaik, millest enamasti palju ei teata. Petised, kelle ohvriteks on mehed, esitlevad end sageli tudengineiu või algaja modellina. Ohvriteks valitakse keskealised või natuke vanemad inimesed. Sagedamini on nendeks naised, ent on ka arvatud, et meestel on rohkem häbi ja seega hoiavad nad ohvriks langemist rohkem enda teada. Petiseid huvitavad inimesed, kes otsivad püsisuhet, näivad olevat majanduslikult heal järjel ja on kas lahutatud, lesed või väga kehvas suhtes. Ühtlasi väidab petis end olevat ohvrist noorem, sest nii tunduvad kontakt ja komplimendid ohvrile eriti meeldivana.

Kõik algab komplimentidest ja huvi tundmisest

Alguses luuakse tugev emotsionaalne side. Ohver puistatakse üle komplimentide ja tähelepanuga, tuntakse tema elu vastu suurt huvi, endast räägitakse aga hästi üldiselt. Petis väidab end kogevat ohvri suhtes tohutut armastust ja hingesugulust kohe tutvuse alguses, ohvrist tegelikult midagi teadmata. Kirjeldatakse kujutlusi sellest, kui imeline oleks kohtuda ja koos elada. Kuna igatsus ja kirg olevat nii suur, soovitakse ohvrilt sageli ka paljastavad fotosid või seksuaalse sisuga videoid. Nad soovivad ka esimesel võimalusel liikuda algsest tutvumiskeskkonnast välja privaatsesse vestlusse või saata e-kirju. Videovestlusest vabandavad nad end kõrvale, viidates kehvale võrguühendusele või probleemidele kaameraga.

Rahapalved tulevad enne kokkulepitud kohtumist

Emotsionaalse sideme loomise faas võib kesta nädalaid, teinekord ka kuid. Korraga tuleb mängu raha. Tavaliselt juhtub midagi just plaanitud kohtumise eel ja olukorraga lahendamiseks on vaja ohvri abi. Petis väidab, et talt varastati näiteks rahakott koos kõigi krediitkaartidega, mistõttu ei saa ta teise riiki kohtumisele lennata või ei saa ta maksta oma armsa ema erakorralise operatsiooni arvet. Kas ohver, kes ju temast nii väga hoolib, ei saaks aidata? Väidetavalt on küll piinlik abi küsida, aga tõesti teist nii lähedast inimest ei ole. Enamasti soovitakse rahaülekannet, aga vahel ka Amazoni vm kinkekaarte. Kui ülekanne on tehtud, petturist “kallim” kas kaob või üritab ka edaspidi sama ohvri empaatia ja igatsusega manipuleerides saada lisaraha.