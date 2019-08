Maailma kalleim kodu müüdi ootamatult poolmuidu

Itaalia Campari Group sõlmis eelkokkuleppe Prantsusmaal asuva ajaloolise Villa Les Cèdres ehk seedripuude villa müümiseks 220,6 miljoni dollari eest ostjale, kelle isikut avalikustatud ei ole. Villa müüdi alghinnast 43% odavamalt, kui see oli müügis olnud juba kolm aastat, kirjutas Bloomberg.

Villa algne müügihind oli 350 miljonit eurot. Selle hinnaga oleks see olnud maailma kalleim eluhoone, aga müügihinnaga ta selle tiitlini siiski ei küündi.

Nii kalliks teeb Villa Les Cèdres ühelt poolt selle asukoht Prantsuse Rivieras ranniku lähistel, kus naabriteks näiteks helilooja Andrew Lloyd Webber ja Microsofti kaasasutaja Paul Allen, teisalt selle suurus ja sisustus. Villa asub 140 000 ruutmeetri suurusel maalapil, hoones endas on 14 magamistuba, see on sisustatud külluslikult oma hiilgeaja, Belle époque-i moe järgi. Villa aladele jääb veel botaanikaaed, milles hetkel 14 000 liiki, enamik neist troopilised, ja suur ujumisbassein.