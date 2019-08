Raha on imeodav: laenu saab rekordmadalalt

Kuue kuu Euribor langes reedel 0,004 protsendipunkti võrra rekordmadalale -0,396 protsendile.

Pankadevahelise rahaturu intressinäitaja Euribor on seotud Euroopa Keskpanga (ECB) baasintressidega. ECB nõukogu jättis 25. juulil toimunud istungil intressimäärad muutmata, plaanides need ühtlasi jätta sellele tasemele vähemalt 2020. aasta esimese poole lõpuni.

Hoiustamise püsivõimaluse intressimäär jäi ajalooliselt madalaimale tasemele -0,4 protsendil. Samuti jättis ECB põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi 0 protsendile. Laenamise püsivõimaluse intressimäära jättis ECB 0,25 protsendile.

2015. aasta märtsi alguses teatas ECB, et alustab avaliku sektori võlakirjade kokkuostuprogrammi (QE), mis võib mõjutada ka Euribori. Sama aasta detsembri alguses teatas keskpank, et pikendab programmi kestust kuue kuu võrra ning lubab osta ka kohalike omavalitsuste võlapabereid. 2016. aasta aprillist lisandusid programmi ka eurovõlakirjad, mille on emiteerinud erafirmad, välja arvatud pangad.

Peale 14. juunil toimunud istungit teatas ECB, et alates septembrist vähendatakse varaostuprogrammi 30 miljardilt eurolt kuus 15 miljardile ning 2019. aastast programm lõppeb. 13. detsembri istungiga otsustaski ECB varaostuprogrammi lõpetada, kuid reinvesteerib varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid pikema aja jooksul pärast ECB intressimäärade tõstmise alustamist, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

2016. aasta juunis käivitas ECB programmivooru, andmaks rahapoliitika avaoperatsioonide kõlblikeks vastaspoolteks olevatele krediidiasutustele võimaluse osaleda sihtotstarbelistes pikemaajalistes refinantseerimisoperatsioonides (TLTRO). Sooduslaenu annab ECB kokku neljal korral, neist esimene voor toimus 2016. aasta juuni lõpus. Intress võib ulatuda -0,4 protsendini.