Riik võib pangalaenust ilmajäänutele hakata käendust pakkuma

Väljaspool Harjumaad ja Tartu linna piire on süvenemas mure, kus laenu saamine kodu ehitamiseks on väga keeruline, kuna piirkonna kinnisvaral on madal väärtus ning peredel pole piisavat tagatist ja riik näeb siin lahendusena riikliku käenduse pakkumist abivajajatele.