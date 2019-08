Apollo Group avas Riias esimese uue kontseptsiooniga KFC restorani

Apollo Groupi arendusjuhi Mauri Dorbeku sõnul on KFC algus Lätis olnud suurepärane, ületades prognoositud käivet ligi kahekordselt. «Inimeste tung Akropole keskuse restorani oli avanädalavahetusel sedavõrd suur, et vahepeal tekkis isegi oht, et söök hakkab otsa saama. Loomulikult seda ei juhtunut ja kõik maailmakuulsa KFC krõbekana austajad said maitsva kõhutäie,» rääkis Dorbek.