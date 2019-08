Pank soovitab: millal ja kuidas anda lapsele taskuraha?

Pangakaart on üldiselt turvalisem kui sularaha. Peale selle, et pangakaart õpetab rahaga ümberkäimist, on see lapsele märk, et vanemad usaldavad teda. Kontoväljavõtet jälgides tekib lapsel parem ülevaade, millele raha kulub. Lisaks saavad vanemad lapse rahaasjadel interneti- või mobiilipangas silma peal hoida ja vajaduse korral kaardi limiite muuta.