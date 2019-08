Uuring: tippjuhid teenivad töölistest 278 korda rohkem

Madala- ja keskmise palgaga töötajate probleemidele keskenduv mõttekoda märkis, et veel 1989. aastal oli palgalõhe 58-kordne ja 1965. aastal 20-kordne.

Ajavahemikul 1978-2018 on tegevjuhtide tasu kerkinud üle 1000 protsendi, seda eriti aina kallimate aktsiate tõttu, samal ajal kui töötajate palk on suurenenud vaid 12 protsenti.

«See eskaleeruv tegevjuhtide hüvitis, ja juhtkonna hüvitised laiemalt, on andnud hoogu sissetulekute kõrgeima 1 ja 0,1 protsendi kasvule ning andnud vähem majanduskasvu vilju lihttöölistele. See on suurendanud kõrgepalgaliste ja vaesema 90 protsendi sissetulekulõhet,» märgiti uuringus.