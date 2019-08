Soomlased jooksevad Eesti alkoholile tormi: kuuga kasvas alkovedu pea poole võrra

«Kuigi oskasime alkoholi toomise kasvu oodata, siis numbrite kasv on üllatavalt järsk. Neljast reisijast kolm toovad endaga kaasa alkoholi ning kogused on aina suuremad,» ütles tööstusliidu tegevjuht Riikka Pakarinen eile.

Lisaks kahekordistus nende inimeste hulk, kes ütlevad, et Eestisse reisimise ainus või tähtis põhjus on alkoholi odavam hind. Pea kõik nad ütlevad, et toovad Eestist endale alkoholi igapäevaseks tarbimiseks.