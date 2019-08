Bolt hakkab toitu koju tooma

Esialgu on toidu kohaletoomine Bolt Food rakenduse abil tasuta, kliendil tuleb maksta ainult tellitud toitu eest. Tallinn on esimene linn, kus ettevõte teenust testib. Tänavu on kavas tegevust alustada ka Lätis, Leedus ja Lõuna-Aafrikas ning hiljem teistes Euroopa ja Aafrika linnades, teatas Bolt.

«Boltil on maailmas üle 25 miljoni kliendi, paljud neist on toidu tellimise võimaluse vastu huvi tundnud. See on keeruline valdkond, kus tuleb palju vaeva näha, et tehnoloogia ja teenus klientide jaoks lihtsalt ja veatult toimiks. Seda toetab kindlasti meie ülemaailmse transpordiplatvormi üles ehitamise kogemus,» ütles Bolti tootejuht Jevgeni Kabanov pressiteates.

Toidu tellimiseks tuleb telefoni laadida Bolt Food rakendus, kust näeb valikus olevaid restorane ja nende menüüd. Enne tellimuse kinnitamist näitab rakendus tellimuse hinda ja eeldatavat kojutoomise aega. Tellimuse eest maksmiseks peab sisestama rakendusse oma pangakaardi andmed.

«Oleme oma sõiduteenuse üles ehitanud võimalikult efektiivselt, et saaksime nii juhtidele kui sõitjatele pakkuda turu parimaid tingimusi. Tahame sellesama mõttelaadi tuua ka toidu kättetoimetamise ärisse ja pakkuda teiste platvormidega võrreldes tellijale soodsamat kohaletoimetamise hinda, tagades samal ajal kulleritele head tingimused,» rääkis Kabanov.