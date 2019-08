Notar teenib kuuga keskmise eestlase aastapalga

Konkurentsiameti analüüsist selgub, et keskmine notar teenib Eestis umbes kolm, suurima sissetulekuga notar aga ligi viisteist riigikohtuniku palka. See tähendab, et keskmiselt teenib notar pea 16 000 eurot kuus, mis on laias laastus keskmise eestlase aatapalk.