Elroni paradoks: siunavad, aga sõidavad

«Reisijad on väga pretensioonikaks muutunud, vanasti olid sõbralikumad,» tõdeb enam kui poole oma elust raudteel töötanud naine. See olevat just viimaste aastate muutus. Ta meenutab hiljutist juhtumit, kui Tartu rongi esimeses klassis oli jäänud broneeritud koht märkimata, ja kuigi see oli vaba ja pileti ostnud inimene sai kohe sinna istuda, pidas ta vajalikuks klienditeenindajale nähvata, et miks tema kohta pole broneerituks märgitud. «Tühiasjadest tehakse hirmus probleem,» lisab klienditeenindaja.