Vanahärralt nõutakse 45 000 eurot laenu eest, mida ta võtnud pole

Juristid kahtlustavad skeemitamises ühte kodumaist ettevõtet, kes vanahärra allkirja laenulepingule hankisid hoopis teise juhtumi raames. Juristid paluvad eakatel lähedastel silm peal hoida ning nendega regulaarselt suhelda, samuti tuleks nende kõrval olla erinevate asjaajamiste juures, kuna ühest allkirjast võib sõltuda palju, teatas Eesti Õigusbüroo, mis pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ja soodustingimustel õigusabi.

Vanahärra sattus mõni aeg tagasi liiklusõnnetusse, kus õnnetuse põhjustaja palus kindlustust õnnetusest mitte teavitada ning lubas ise kõik kahjud korvata. Seda aga ei juhtunud ning vanahärra pöördus ühe ajalehe kuulutuse peale ettevõtte poole, kes lubas võlgnevuse sisse nõuda.

Ettevõtte esindaja nõudis temalt erinevate paberite peale allkirju ja väidetavalt olid kõik paberid seotud kõnealuse liiklusõnnetuse kahjude sissenõudmisega. Täna aga on juristidel kahtlus, et sama ettevõtte esindaja palus allkirja ka laenulepingule – laenulepingul on tõesti vanahärra allkiri, kuid lepingu sisust ega olemusest ei tea ta midagi.

Samuti ei viita miski sellele, justkui tal oleks olnud sularaha 45 000 eurot, kontode väljavõtted ning erinevad päringud seda ei kinnita. On võimalus, et ettevõtte esindaja sai aru inimese dementsuse ilmingutest ning kasutas olukorda ära.

Eesti Õigusbüroo jurist Artjom Morozovi sõnul puutuvad juristid paraku üsna sageli kokku kelmuste ning petistega, kes kasutavad ära vanema inimese tervislikku seisundit raha või kinnisvara saamiseks.

«On selge, et selliste kelmuste ärahoidmiseks peab ka riik tublisti panustama, et meie vanuritelt nii lihtne ei oleks raha ning kinnisvara välja petta. Ka näiteks selle kaasuse puhul ei olnud politsei nõus kriminaalasja algatama, kuigi meie silmis on koosseis täiesti olemas,» rääkis Morozov.

«Muuseas, sama ettevõtte ja sama esindaja osas on Eesti Õigusbüroo poole ka varem pöördutud, mis viitab juba selgelt süsteemsele tegutsemisele inimestelt raha välja petmise näol. Minu selge soovitus on – hoidke enda lähedastel silm peal ning olge nende eluga kursis. Seda enam, kui teie lähedane on juba vanem inimene ning kannatab näiteks mõne tervisehäda käes, olgu selleks siis dementsus või midagi muud sarnast, sest just sellised inimesed on kelmidele kerge saak,» lisas Morozov.

Morozov toob veel näite eelmisest aastast, kus Eesti Õigusbüroo poole pöördus inimene, kes teadmatusest oli enda hooldajale andnud kõik õigused tema varaga toimetada ning täna ongi võimalus, et ta jääb ilma kogu oma maisest varast tänu sellele ühele allkirjale volitusel.