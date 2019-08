Valitsuse salalaegas, mis põleb rutem, kui II pensionisammas

Keskmise palga saaja on töötukindlustust aastatel 2002–2019 maksnud veidi üle 3100 euro ja tööandja lisaks 1500 eurot. Kokku 4600 eurot. Keskmise palga saaja on teise sambasse samal ajal maksnud ligi 3700 eurot ja riik sotsiaalmaksu arvelt juurde 7300 eurot. Kokku 11 000 eurot.

Teine pensionisammas teenib raha juurde, aga töötukassa reserv ei teeni midagi ja seda raha närib inflatsioon. Töötukassa reservist saab valitsus raha igal ajal mugavalt laenata, teise pensionisamba fondidest ei saa või on see väga keeruline (nt võlakirjadena).

Töötukassa nõukogu tegi augusti keskel ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele ehk 2,4 protsendile, millest töötajad tasuvad 1,6 ja tööandjad 0,8 protsenti. Nii on see püsinud juba kuus aastat. Tänu kõrgele hõivele ja kiirele palgatõusule on reserv kiiresti kasvanud ning ületab 2007. aasta majandusbuumi tippu juba ligi viis korda. Seejuures ei teeni reserv peaaegu midagi, mis tähendab, et igal aastal sööb seda raha inflatsioon, mis viimastel aastatel on Eestis püsinud kolmest protsendist kõrgemal.