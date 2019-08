Eurojackpotiga võideti üle 800 000 euro

Tegu on suuruselt teise Eurojackpoti mängus võidetud lotovõiduga Eestis ja üldse suuruselt kolmanda lotovõiduga Eesti Loto ajaloos. Seni suurim Eestis Eurojackpotiga võidetud võidusumma on 1,155 miljonit eurot, mille said kolme aasta eest kaks Jõhvis elavat meest.