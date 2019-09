Alatu taktika: pensionärile määriti tasuta vaibapuhastuse pähe hirmkallis tolmuimeja

Näiteks küsimusele, kui palju tolmuimeja maksab, ei saanudki ta otsest vastust. Kõlama jäi summa 40 eurot ja meeldetuletus, et tolmuimejat tagasi ei võeta. Hiljem selgus aga, et 40 eurot on tolmuimeja kuumakse ja masina tegelik hind on 1280 eurot. Kui tarbija ettevõttega ühendust võttis, siis öeldi talle, et taganemise aeg on möödas. Nii pöörduski hädas klient komisjoni poole ja palus abi, öeldes, et ta on invaliidsuspensionil ja ta ei suuda mingil tingimusel maksta iga kuu 40 eurot.