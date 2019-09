LHV sularahaautomaatide arv kasvas hoobilt viis korda

«Avasime LHV Panga sularahaautomaatide võrgu neli aastat tagasi. Selle ajaga oleme paigutanud üle Eesti 25 automaati. LHV Panga klientide arv on selle ajaga kasvanud aga 2,5 korda ja jõudnud 180 000 kliendini. Sularahaautomaatide võrgu laiendamine muutus viimasel ajal üha vajalikumaks ja klientide poolt nõutumaks,» ütles LHV panga juhatuse esimees Erki Kilu pressiteate vahendusel.

«Kui tekkis võimalus vahetada ühisvõrgus välja Danske Bank, siis otsustasime kohe seda võimalust kasutada. Tänasest on meie klientidele avatud 100 täiendavat automaati ühisvõrgus. Kokku 125 sularahaautomaati katavad juba täielikult ära kogu Eesti,» lisas Kilu.

Lähiajal on plaanis täiendavalt analüüsida automaatide asukohti ja kasutatavust ning mõne automaadi ümbertõstmise kaudu võrgustikku veelgi laiendada.

LHV pakub klientidele oma automaatides sularaha väljavõtmist tasuta. Summale, mis ületab 3000 eurot kuus, kehtib väljavõtmistasu 0,3 protsenti piirmäära ületavast summast. Sularaha sissemaksmine on LHV klientidele tasuta.

LHV Group on finantskontsern, mille peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 420 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 182 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 177 000 klienti.