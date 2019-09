Hinnakasvu panustasid enim toit ja transport

2018. aasta augustiga võrreldes olid kaubad 1,8 protsenti ja teenused 3,3 protsenti kallimad. Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta sama kuuga võrreldes langenud 0,5 protsenti ja mittereguleeritavad hinnad tõusnud 3,2 protsenti.

Alkohoolsed joogid oli 5,8 protsenti odavamad, diislikütus 0,6 protsenti kallim ja bensiin 0,4 protsenti odavam. Toidukaupadest on sama ajaga kõige enam ehk 41 protsenti kallinenud värske köögivili, kartul on kallinenud 35 protsenti ja riis 16 protsenti. Kanged piiritusjoogid on odavnenud 9,4 protsenti.