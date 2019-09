Uuring: e-poed astuvad Eestis kaubanduskeskuste kandadele

Nooremas vanuserühmas ehk 15–24aastaste hulgas on sagedasi veebiostlejaid veidi vähem ning 65–74aastaste seas vaid neli protsenti. Ometi on e-poodidel endiselt üks suur puudus – kaupa ei saa enne ostmist proovida ega katsuda. Siin on noorte, keskealiste ja ka kõige vanemate eestimaalaste arvamus sarnane, keskmiselt 85 protsenti peab seda peamiseks puuduseks, teatas Kantar Emor.

Mis puutub e-poodide eelistesse tavakaupluste ees, siis siin on vanuserühmade arusaamad märksa erinevamad. Ollakse küll ühel nõul selles osas, et aja kokkuhoid ja soodsad hinnad on veebist ostmise peamised eelised, kuid kui 50–74aastaste seas kujuneb ostuprotsessi mugavus tähtsuselt kolmandaks, siis 15–24aastaste seas on see alles seitsmendal kohal. Selles noorimas vanusegrupis on aja kokkuhoiu ja soodsate hindade kõrval võrdselt tähtsal kohal lai kaubavalik ja toodete lihtne leitavus/otsing. Erinevalt teistest vanusegruppidest väärtustavad nad ka võimalust näha teiste kasutajate antud tagasisidet.