Kinnisvaramüüja: rahapesuhirmus pangad piiravad investorite Eestisse tulekut

«Ka suurtel ja väga usaldusväärse taustaga välisfirmadel on siin äri avamisega probleeme. Juba on sõlmitud vajalikud kokkulepped ja üürilepingud, aga kui pangakonto avamine osutub praktiliselt võimatuks, siis sellega ei oska ettevõtted arvestada,» ütles Vigul pressiteate vahendusel.

Ta rääkis, et peamise takistusena võib ettevõtte pangakonto avamine võtta kuid ning vahel ei olegi seda võimalik teha. Probleeme tekib tema sõnul ka ettevõtetel, millele näiteks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on juba andnud miljonilise investeeringutoetuse.

«Sisuliselt on mõistetav, et pangad kardavad rahapesuskandaali kordumist, aga kui riik ise on juba taustakontrolli ära teinud ja nõus ettevõtte Eestisse kolimist toetama, siis võiks koostöö veidi lihtsam olla,» tõdes 1Partner Kommertskinnisvara juht.