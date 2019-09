Hea üllatus: Tapa mees võitis lotoga sada korda suurema summa kui arvas

«Üks Tapa mees tuli Loto kontorisse võitu vormistama teadmisega, et tal on saada suurem võit - ilmselt ligi tuhat eurot. Meie võiduvormistajal õnnestus aga meest väga üllatada, kui selgus, et too oligi 28. augustil 96 808,50 eurot võitnud Vikinglotto mängija! Tapa Grossi poest pileti ostnud mees rõõmustas väga ja ütles, et saab nüüd lõpuks osta uue pliidi,» teatas Eesti Loto sotsiaalmeedias.