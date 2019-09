Droonirünnaku mõju: kütus Eesti tanklates kallineb

Alexela Gupi juhatuse liige Alan Vaht selgitas, et tootmisest on rünnaku tulemusel kadunud 5,7 miljonit barrelit naftat on laias laastus 5,7 protsenti maailma päevasest vajadusest. Vahti sõnul on kütuste maailmahinnad juba tõusnud kümneniku võrra ning nende jõudmine vahetult tarbijani sõltub sellest, kas ja kui kiiresti suudab Saudi-Araabia taastada tootmise. Samuti sellest, kas ja kui suures mahus võtavad USA ja Saudi-Araabia kasutusele reservid, mida nad on lubanud teha, kuid seda tuleb tõestada ka tegudega. Lootust kiirele paranemisele abbab Saudi-Araabia teade, et suudab juba esmaspäeval taastada kolmandiku tootmisest.