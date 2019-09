Hesburger avas Kristiine Keskuses 350 000 euroga söögikoha

Kristiines avatud söögikoht on keti 48. söögikoht Eestis ning 151. restoran Baltikumis. Uues Kristiine Hesburgeri restoranis on istekohti 68 kliendile ja tööd saab 30 inimest, teatas ettevõte.

Kokku on Hesburgeril 489 söögikohta üheksas riigis, lisaks Soomele ka Baltikumis, Venemaal, Valgevenes, Ukrainas, Saksamaal ja Bulgaarias. Hesburger on 1966. aastal Soomes rajatud perefirma, mille asutajateks on Heikki ja Kirsti Salmela.