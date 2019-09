Kust saada abi, kui lennufirma läheb pankrotti?

Hiljuti jäid sajad tuhanded inimesed reisifirma Thomas Cooki pankroti tõttu täbarasse seisu – piletid olid küll olemas ja plaanid tehtud, kuid ootamatult tegevuse lõpetanud reisifirma tõttu polnud piletist enam kasu. «Tõepoolest, antud juhtum on hea aeg meelde tuletada, kes ja millal kõige kiiremini appi saab tõtata erinevate stsenaariumite puhul,» lausus Rabe pressiteate vahendusel.

«Kui korraldad reisi omal käel ja lennufirma läheb pankrotti või toimub streik, aitab reisijat reisikindlustuse poliis, mis annab kaitse ka streigi ja pankroti korral,» märkis ta. «Kui reis on ostetud reisibüroost, peaks pöörduma esmajärjekorras reisibüroo või reisikorraldaja poole. Sellisel juhul on teenusepakkujaks reisikorraldaja ning reeglina on nende käsutuses kiired variandid, mida kliendile pakkuda. Üldjuhul toimub kokkuleppe saavutamine kiirelt ja sujuvalt,» ütles Rabe.

Kuigi reisikindlustus aitab leevendada ootamatuid kulutusi, siis soovitab Rabe reisile minnes lisaks kaasa võtta vähemalt tagasisõidu raha. Tavaliste juhtumite korral saab selle hiljem kindlustusandjalt kahjunõude alusel tagasi. «Reisile minnes me ei mõtle, et midagi võiks juhtuda, ent olukordi tuleb ette pidevalt. Lennud hilinevad, jäävad ära ja nagu ka Thomas Cooki näitest võib õppida, ei hoiatata suure ja usaldusväärse lennufirma pankrotist ette. Probleemide ennetamiseks võiks olla varutud tagavara, et kiirelt koju pääseda,» pani Rabe südamele.

Reisikindlustuse puhul on küllaltki levinud ka erinevad pagasitega toimunud juhtumid, kus pagas kas hilineb või kaob sootuks. Statistikat põhjal on neid juhtumeid umbes 25 miljonit aastas. «Pagasikaotuse puhul on kindlasti kiireim viis pöörduda lennujaamas asuvasse infoletti, täita avaldus pagasikaotuse kohta ja edasi toimetada vastavalt saadud juhistele või oma kindlustusandja kindlustustingimustele. Alati uuri enne uute tarbeesemete soetamist, mis on sinu kindlustusandjale nende hüvitamiseks tarvis (tšekid, väljavõtted, maksimaalsed hüvitispiirid),» lisas Rabe.