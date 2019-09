Adven läheb kaugloetavate gaasiarvestite peale, senised arvestid tuleb välja vahetada

Nimelt peab gaasituru toimimise võrgueeskirjast tulenevalt alates 2021. aastast saama iga klient näha lisaks elektrile tunni- või päevapõhiselt ka oma gaasi tarbimist. See tähendab, et kõik andmed peavad liikuma kaugloetavalt ja gaasiarvestid tuleb välja vahetada.

Projekti üldinvesteering Advenile ja Adveni tütarettevõttele on 700 000 eurot. Adveni umbes 2100 kliendi arvesteid hakkab vahetama hanke võitnud arvestite vahetuse firma ning kõiki kliente teavitatakse elektrooniliselt arvesti vahetamise ajast. «Meie poolt korraldatud hanke võitja võtab klientidega ühendust, et saada ligipääsu arvestile selle vahetamiseks,» ütles Adveni gaasivõrgu juht Aleksander Aan pressiteate vahendusel.

Esimesed üksikud kaugloetavad arvestid said vahetatud käesoleva aasta aprillis, kuid kõige aktiivsem arvestite vahetamise periood on septembrist aasta lõpuni.

Praegu saab iga tarbija näha reaalajas oma elektri tarbimist, sarnane võimalus peaks tekkima ka kaugloetavate gaasiarvestite puhul. Kuupõhise arvestuse asemel tekib mitte ainult päevane, vaid tunnipõhine arvestus. See annab tarbijale võimaluse jälgida, mis hinnaga gaas on ning vastavalt sellele oma tarbimist suunata.

Abistavaks on see neile, kel kodus mitu soojusallikat. Siis saab vastavalt reaalajas nähtavale hinnale valida, kas kasutada kütteallikaks elektrit, gaasi või hoopis näiteks puitu.

Kaugloetavad gaasiarvestid muudavad inimeste elu veidi mugavamaks, sest näitude edastamise kohustus kaob. «Esialgu, kuni kõik andmed on saadud digitaalselt liikuma, tuleb näitude manuaalset edastamist siiski mõnda aega veel jätkata. Kui andmed on hakanud elektrooniliselt liikuma, ei pea inimene enam igakuiselt näite teatama. See võiks ideaalis toimuda järgmise aasta esimese kvartali lõpus ning kui see hetk on käes, siis teavitame kindlasti kliente,» märkis Aan.