Eesti kaubanduskeskuste maastikul on üks valitseja

2019. aasta sügisel on Tallinna ja Harjumaa elanike seas ülekaalukalt populaarseim ostukoht jätkuvalt Ülemiste keskus, milles on kaupu ostnud või teenuseid tarbinud kolmandik elanikest. Kantar Emori ostukäitumise eksperdi Kersten Jõgi sõnul on tegemist maineliidriga, mis eristub teistest kõige laiema kaubavaliku ning mugavaima kogupere ostukohana.

«Viimastel aastatel järjest tugevnenud heade söögikohtade ja perega aja veetmise võimaluste kuvand on peale T1 Mall of Tallinna avamist küll veidi järele andnud, kuid Ülemiste on siingi jätkuvalt liider,» sõnas Jõgi. «Siiski, Ülemiste keskuse asemel on tänavu kõige eristuvama, rohkelt üllatusi ja moodsaima ostukeskkonna kuvandiga keskuseks tõusnud T1 Mall of Tallinn,» lisas ta.