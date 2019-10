Lõpuks: Ikea rajab Tallinna külje alla täissuuruses poe

Põlluvälja kinnistu puhul on tegemist umbes 20 hektari suuruse maatükiga Tallinna ringtee ääres Kurna külas.

Rae vallavolikogu koguneb müügiotsuse üle arutama 15. oktoobril, kui toimub korraline istung.

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on Rae valla sihiks alati olnud ettevõtluse ja vastutustundliku arendustegevuse soosimine.

«Ikeas on tõelised oma ala professionaalid, kes vaatavad arendust laiemalt, on poe ehitamise kõrval valmis panustama ka oma kinnistuga piirnevasse taristusse ja kogukonda. Nendega läbirääkimised on seni olnud ülimalt konstruktiivsed,» sõnas Võrklaev.

«Meedias on sel teemal juba pikemalt spekuleeritud. Meie esimene kohtumine Ikea esindajatega leidis aset umbes pool aastat tagasi. Selle aja jooksul on kaalumisel olnud ka teisi valla omanduses olevaid kinnistuid, kuid ühiselt leidsime, et see võiks olla parim koht,» selgitas Võrklaev.

«Vallale on müügitehing oluline ka seetõttu, et meie omandis on piirkonnas veel teisigi maid ning sellise suurtegija tulek kasvatab nii meie kui ka ümbruskonna inimeste vara väärtust. Loodan väga, et volikogu otsustab müügi ettepanekut toetada,» lisas ta.

Kui volikogu müügiettepaneku heaks kiidab, on järgmisteks sammudeks detailplaneeringu koostamine ning liikumine ehitusloa suunas, milleni vallavanema sõnul on arendajal plaanis jõuda nii kiiresti kui võimalik.