Coop Pank alustas kauplustes autoliisingu pakkumist

Coop Panga liisingu äriliini juht Martin Ilves märkis, et üha rohkem inimesi võtab autot transpordi püsikuluna ning otsus langetatakse pere eelarvesse sobituva liisingmakse pealt.

«Oleme teinud tööd selle nimel, et liisingu kuumakse oleks võimalikult soodne – auto saab soetada 0-protsendise sissemaksega ning 5-aastase kasutusrendi lõpuks on sõidukite jääkväärtus 45 protsenti. See annabki võimaluse pakkuda taskukohast kuumakset.»