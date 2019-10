Skandaalne kivitehas sai loa jätkata

Septembris müük peatati, kuna augustis TTJA tellitud ning AS Teede Tehnokeskuses tehtud müürikivide survetugevuse test andis müürikivile «Magna 190 reaplokk hall» nõrgema tulemuse, kui tehas oli selle toote puhul lubanud, teatas Rae Kivitehas.

TTJA kinnitab, et müürikivide tootmisprotsess ning kivid ise vastavad praegu kõigile nõuetele. Rae Kivitehases tegi põhjaliku auditi ka Merko kvaliteedikontrolli osakond.

«Jääme eriarvamusele selles osas, et augustis Teede Tehnokeskuses põrunud müürikivid ei vastanud meie lubatud survetugevusele 18 megapaskalit,» ütles Rae Kivitehase juhatuse liige Marko Koidu pressiteates. «Meie oma labor tõestas sama partii puhul vastupidist. Siiski võtsime vastu otsuse, et lihtsam on müügikeelu saanud müürikivid ümber deklareerida 14 megapaskalile, kui et müük seisaks ning äritegevus kannataks vaidluse tõttu – tegemist on tugeva ja kvaliteetse kiviga. Kõik uued betoonmüürikivide partiid deklareeritakse taas 18 megapaskalile,» ütles Koidu.

«Me ei väida, et meil pole kunagi probleeme olnud,» nentis ta ja lisas, et kõik töölõigud, kus varem võis ette tulla tõrkeid, on üle vaadatud ning probleemid lahendatud.

Alates eelmisest suvest on käsil tehase uuendamine ning ettevõte on teinud 300 000 euro eest investeeringuid. «Oleme muretsenud uusi masinaid ning samuti on personal läbinud kõik vajalikud koolitused. Meie kvaliteedijuht kontrollib tehase toodangut laboris iga päev,» ütles Koidu.

Ta lisas, et Rae Kivitehas on Eestis nähtavasti kõige kontrollitum kivitehas üldse. «Võimalus, et meilt tuleb praaki, on tänase seisuga põhimõtteliselt olematu. Võtame kahel käel vastu kõik ehitusettevõtete kvaliteediosakonnad, ehitusjärelevalve ettevõtted, konstruktorid, arhitektid ja ehitusega seotud inimesed, kel on huvi Rae Kivitehase tootmise ning kvaliteedikontrolliga tutvust teha,» ütles Koidu.