Suvilate hinnad languses: inimesed ei oska nendega raha teenida

Kinnisvara24 tootearendus- ja turundusjuht Laura Tammeorg ütles, et kuigi suvilate hinnad sügisel langevad, siis on ka valik võrreldes suve algusega väiksem. «Kõige suuremat huvi pakuvad portaali külastajatele Harjumaal asuvad suvilad, sageli ostetakse neid eesmärgiga ehitada krundile aastaringseks elamiseks sobiv eramu. Lisaks Harjumaale pakuvad portaalikülastajatele huvi Eesti ilusate väikelinnade läheduses või rannikul asuvad suvemajad, näiteks Raplamaa, Kaberneeme ja Käsmu suvilad,» rääkis Tammeorg.

Ta lisas, et suvila on lisaks oma kodu müümisele ainus hoone tüüp, mille müümine on eraisikule maksuvaba. «Kui suvila on olnud müüja omandis vähemalt kaks aastat ja kinnistu on väiksem kui 2500 m2, siis ei tule suvila müümise eest tulumaksu tasuda.»

Äripäev on varem kirjutanud, et kuna suvila ostmine on luksus, tahetakse neid järjest enam üürida. Inimesed ei oska aga oma suvilaid teenima panna.