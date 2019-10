Eesti Post plaanib perioodikateenuste hinnatõusu

Eesti Posti nõukogu esimees Bo Henriksson on varasemalt öelnud, et avalikust huvist lähtuva universaalse postiteenuse osutamise kõrval näeb riik omanikuna ette Eesti Posti tegutsemist kasumliku ettevõttena. «Lisaks on minister avaldanud toetust ettevõtte soovile tõsta töötajate palku ja teenuse kvaliteeti. Nende eesmärkide täitmiseks peab tellija poolt ka universaalse postiteenuse pakkumise hinnastamine muutuma,» ütles Henriksson juunis.