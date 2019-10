Üllatav: noored müüks end ühel tingimusel odavalt idufirmadele

Iduettevõtetes töötavate eestimaalaste arv on aasta-aastalt jõudsalt kasvanud ja nii mõnigi kodumaine idufirma on jõudnud juba ka Eesti ihaldusväärseimate tööandjate sekka (Veriff, Starship Technologies, Pipedrive, Bolt, Transferwise).

Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee viis läbi uuringu, et selgitada välja, kui suur huvi on töövõtjatel alustavates ettevõtetes töötamise vastu ja kas ollakse esialgu valmis töötama ka madala palga eest. Hiljuti korraldatud uuringu käigus küsiti 2806 töötajalt, kas nad oleksid valmis töötama idufirmas ka siis, kui töötasu oleks väike, kuid äri õnnestumise korral teenimisvõimalused paraneksid.

Uuringust selgus, et enim on valmis õnne proovima loomulikult noored – tervelt 84% Z-põlvkonna esindajatest (sündinud pärast 1995. aastat ehk nooremad kui 24-aastased) on valmis haarama madalapalgalise töökoha idufirmas. Valmisolek alles alustavate ettevõtetega liituda on aga kõrge ka kõikides teistes vanuserühmades. Milleeniumilastest ehk Y-põlvkonna esindajatest (vanuses 24–37) oleks 75% valmis liituma idufirmaga. X-põlvkonna (38–54 aastased) esindajatel oli protsendiks 63 ja Beebibuumi põlvkonnast, kes on tänaseks vanemad kui 54 eluaastat, on idufirmadega valmis liituma rohkem kui iga teine (54%) töövõtja. Idufirmaga liitumise eelduseks oli enamikel töövõtjatel hea äriidee ja sobiv meeskond.

Asukohtade lõikes on tartlaste huvi idufirmades töötamise vastu pisut suurem kui pealinnas. Nimelt 74% tartlastest sooviks liituda alustavate ettevõtetega, Tallinnas on see protsent 72 nii nagu ka Pärnus.

CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt peab üsna ootuspäraseks, et kohustusteta noorte seas on rohkem neid, kes on valmis töötama idufirmas. «Kindlasti on aga üllatav, et idufirmad suudavad edukalt meelitada enda juurde töövõtjaid kõikidest vanuserühmadest. Seejuures ei ole oluline, kas töövõtja on vähese või suure töökogemusega – ka iga teine enam kui 25-aastase tööstaažiga töövõtja on valmis proovima õnne idufirmas. Samuti ei mänginud olulist rolli haridustase – alustava ettevõttega sooviksid liituda nii kõrgharitud kui ka põhiharidusega töövõtjad.»

«Kui seni on tööga rahulolu üheks peamiseks tingimuseks peetud töökoha stabiilsust, siis näib, et praegusel tööturul otsitakse üha rohkem väljakutseid pakkuvat tööd ja loomulikult ka idufirmale iseloomulikku töökeskkonda,» lisab Henry Auväärt. «Lisaks mõjutab arvatavasti valmisolekut liituda idufirmadega suuresti ka võimalus teha tööd, kus töötajad tunnetaksid, et nad panustavad otseselt enda tulevikku.»

Idusektor köidab

Enim meelitavad idufirmad tööle infotehnoloogia, meedia, tõlkimise ja loomemajandusega seotud inimesi. Tervelt 88% IT-sektori töötajatest on valmis liituma idufirmaga esialgu ka vähese tasu eest.