Konkurentide kähmlus: Alexela viskas kivi Circle K kapsaaeda tagasi

Alexela teatas 16. septembril, et kell 10-11 saab rohegaasil sõitvatesse sõidukitesse tankida biometaani nullhinnaga ja seda Tartus, Võrus, Jüris ning Tallinnas Sikupilli ja Pääsküla tanklates. Alexela Grupi ettevõtted on saanud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) riigiabi metaanitanklate rajamiseks ning kohalikule taristule antava investeeringuabina, kokku umbes 1,5 miljoni euro ulatuses.

«Mis puudutab riiklikke toetusi, siis kõikidel Eestis toimetavatel kütusemüüjatel oli võrdne võimalus panustada biometaani tankimistaristu rajamisega Eesti transpordisektori riikliku arengukava 2014-2020 elluviimisse. Neis osalesid ning said ka toetuseid AS Alexela, AS Eesti Gaas, JetGas OÜ ja AS Krooning. Küsimusele, miks Circle K pole senini osalenud avalikult väljakuulutatud gaasitanklate rajamise konkurssidel, Alexela vastata ei oska,» rääkis Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson BNS-ile.