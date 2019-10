Juba jälle: tuntud burgerikoht pani T1s uksed kinni

Gurmeeburgereid pakkuva Waksal Ekspressi juht Aivo Johanson kinnitas, et restoran sulges uksed eelmisel esmaspäeval, kuid põhjust ei soovinud ta avaldada. Septembri lõpus kirjutas Postimees , et T1 tegutsenud restoran Väike Gruusia pani uksed kinni ja taotleb kohtus enda pankrotti. Restorani omanik tõi toona üheks põhjuseks külastajate puuduse.

Eelmise aasta novembris avatud T1 Mall of Tallinnast on napi aasta jooksul lahkunud mitu kauplust ja toidukohta. Uksed on kinni pannud näiteks Mahemarket, Suva suka-sokipood, Juustukuningad, Wild Woman, NoaNoa. Lisaks Väikesele Gruusiale on toidukohtadest kadunud Wingo Xprs ja Fafa’s.