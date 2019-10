Esimene elektri toel liikuv kruiisilaev on startinud

Laeva mahutavus on 530 reisijat ning ta on loodud seilama polaaraladel nagu Norra, Gröönimaa, Alaska, Kanada ja Antarktika. MS Roald Amundsen liigub uudse hübriidsüsteemi abil, kus suured akupangad aitavad toita madala väävlitasemega gaasiõlil liikuvaid mootoreid. Mootorite tööst tulenev üleliigne energia salvestatakse akudesse ja seda energiat saab siis jällegi kasutada mootorite toitmiseks. Pisteliselt on laev võimeline ka ainult akujõul töötama. Taoline süsteem vähendab laeva kütusekulu ning tagab mootorite optimaalse funktsioneerimise. Samuti aitab see vähendada CO2 heitkoguseid 20% võrra.

MS Roald Amundsen on toodetud Norra firma Hurtigruten poolt, kes kavatseb aastatel 2020 ja 2021 liinidele tuua veel kaks samasuguse jõusüsteemiga laeva (ühele on juba nimigi antud: MS Fridtjof Nansen). Hurtigruten on pühendunud jätkusuutlikule keskkonnapoliitikale ka ühekordsete plastiknõude keelustamisega oma laevadel ning omab eesmärki kahekümne aasta jooksul heitgaasivabaks saada.

Ka Eestis toimub sarnaseid arenguid

Juuli lõpus ilmus sõnum, et mandri ja suursaarte vahelist laevaliiklust opereeriv laevandusettevõte TS Laevad OÜ sõlmis lepingu Eesti laevaehitusfirmaga Baltic Workboats AS parvlaeva Tõll keskkonnasõbralikuks hübriidlaevaks ümberehitamiseks. Ümberehituse käigus paigaldatakse laevale akupank, mis võimaldab vähendada diiselkütuse tarbimist ning sellest tekkivate heitgaaside hulka, asendades fossiilse kütuse osakaalu akupankadesse salvestatud elektrienergiaga. Ka TS Laevad loodab, et 1,6 miljonit eurot maksma minev renovatsioon aitab vähendada laeva diislikütuse tarbimist viiendiku võrra. Firma esimees Jaak Kaabel sõnas tollal järgnevalt: «Tegutseme selles suunas, et tulevikus täielikult loobuda Väinamere parvlaevade puhul fossiilsetest kütustest ja jõuda null-emissioonini. Usume, et iga aastaga saab keskkonnasõbralikkus aina olulisemaks argumendiks ka meie reisijatele.»