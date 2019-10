Credit24 hakkab pakkuma üürilaenu

Credit24 partnersuhete juht Janar Kalmus ütles, et kinnisvaraturu püsiv aktiivsus kasvatab nõudlust eluasemega seotud väikelaenu vastu. «Meie soov on pakkuda paindlikke lahendusi ning viimaste aastate kiire kasv kinnisvarasektoris on tekitanud tarbijate suurema huvi ja vajaduse kasutada väikelaenu, mis aitaks katta uue koduga seotud lisaraha vajadust,» märkis Kalmus.

«Kes on kodu üürinud, teab, et see eeldab mitme kuu tagatisraha olemasolu. Samuti nõuavad oma osa kolimisega seotud kulutused või kodu sisseseadmiseks vajalike kodumasinate soetamine. Kuna turg andis signaali, et eluaseme väikelaenu vastu tuntakse üha suuremat huvi, otsustasimegi sellele suunatud koostööga välja tulla,» lisas Kalmus.