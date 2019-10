Eesti muusikud tõid turule esimese mittealkohoolse bändijoogi

Staaridest koosneval kollektiivil Gram-Of-Fun (Kristel Aaslaid, Jaan Jaago, Dr.PhilGood, Raul Ojamaa, Kostja Tsõbulevski ning Martin Kuut) aitas joogi purki panna Eesti käsitööjookide tootja Punch Drinks. Tegemist on loodusliku energiajoogiga, mille põhilisteks koostisosadeks on Mate tee ning sidrun. Oma joogi üllitamine on järjetegevuseks Gram-Of-Fun debüütalbumi Second Breakfast avaldamisele.

Punch Drinks turundusjuhi Joosep Raudsepa sõnul on antud joogi puhul suureks boonuseks asjaolu, et tegu on Eesti omaenda öko energiajoogiga. Raudsepp ütles, et tihtipeale esinetakse pidudel ja toimetatakse öises vööndis kuni varajasteni hommikutundideni, mis võib kehale omajagu takseeriv olla. Seetõttu on taoline ergutav jook heaks alternatiiviks, sest Gram-Of-Fun bändijook on alkoholivaba ja valminud Mate teest, milles on kuhjaga looduslikku power'it.