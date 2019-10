Päriselu Robocopi katsumused

NBC News vahendab, et USA-s, California osariigis, Huntington Parki linnas lasti selle aasta suvel etteprogrammeeritud marsruudil tänavaid patrullima 150cm pikkune ja u 180 kilo kaaluv robot, kes töötab Huntington Parki politseijaoskonna heaks. Nimeks on tal HP Robocop, välja näeb ta aga rohkem nagu R2D2 Star Warsi seeriast ning efektiivsuselt jääb kaugelt maha mõlemast filmikangelasest. HP Robocop on toodetud Ränioru firma Knightscope poolt, kes on tootnud üle 70 sarnase roboti, kellest ülejäänud tegutsevad järelvalve teostamise funktsioonil erinevates lennujaamades, bensiinijaamades, ostukeskustes ja büroodes üle USA.

HP Robocopi täisarsenali kuuluvad: 360-kraadilist vaadet võimaldav kõrglahutusega kaamera ja salvestussüsteem, numbrimärkide lugeja, kahepoolne suhtlussüsteem (mis hetkel veel ei tööta) ning võime lähiümbruse telefonitegevust salvestada. Praktikas aga funktsioneerib HP Robocop, vähemalt praegu, nagu kohmakas liikuv valvekaamera, mida vaatamata tema kaalule on hea tahtmise korral võimalik ümber lükata või muul moel vandaliseerida nagu meie kohalikke Starshipi postiroboteid (sellest jääb aga muidugi alles videosalvestus, mis avaliku korra rikkujad identifitseerib). Sellise tegelase maksumus linnale on 60 000-70 000 dollarit aastas, mis on võrdväärme keskmise Huntington Parki politseiametniku aastapalgaga.

Puudujääkidega turvaja

Kuigi HP Robocop on kasutamise poolelt alles eksperimentaalses staadiumis - näiteks ei ühenda roboti küljes olev paanikanupp sellele vajutajat veel Huntington Parki politseijaoskonnaga - väidavad nii mitmedki kohalikud elanikud, et roboti olemasolu on süvendanud neis turvatunnet. Oma osa mängib selles ka Huntington Parki politseijaoskonna teadlik valik mitte avalikult kuulutada HP Robocopi võimeid. See loob nende silmis aluse olukorrale, kus potensiaalsetel kurjategijatel on teatav aukartus roboti ees ning väärtegu jäetakse sellest tingitult sooritamata. Reaalsus aga on, et antud hetkel ei ole robot veel võimeline miskit suuremat tegema, kui selleks peaks vajadus tekkima.

Valeootused

Knightscope asedirektor Stacey Stephens möönab, et teadus ei ole kindlasti veel niikaugel, et tänavatele oleks võimalik lasta kurikaeladega füüsiliselt võitlevaid roboteid. Samuti selgitab ta, et Knightscope eesmärk HP Robocopiga on korrakaitseorganite jaoks andmestiku kogumine ja järelvalve teostamine ning antud hetkel mitte midagi enamat. Robotil puudub igasugune relvastus: ta pole võimeline kurjategijate suunas pipragaasi laskma ega muul sarnasel moel aktiivselt sekkuma. Ta on võimeline väärtegusid vaid salvestama.