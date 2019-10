Panusta Telliskivis kerkivasse e-jäätmete Majakasse

«Olgu see Majakas meile kõigile meelde tuletamas, kui tähtis on kasutatud kodumasinate ja muude seadmete taasringlusse võtt, vähendamaks meie ökoloogilist jalajälge. Jäätmed on vaja alati viia kogumispunktidesse,» ütles Liiv.

Igal aastal tähistatakse 14. oktoobril rahvusvaheliselt e-jäätmete päeva, kuigi tähistada sellel päeval on vähe. Päev on ellu kutsutud selleks, et edendada elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutamist kogu maailmas ja tõsta üldsuse teadlikkust e-jäätmete taaskasutusest. Esmaspäeval, 14. oktoobril kell 12.00 näidatakse sel puhul Telliskivi Erinevate Tubade Klubis dok-filmi Welcome to Sodom – Austria dokumentalistide Florian Weigensameri ja Christian Krönesi apokalüptilist reportaaži Ghana prügimäelt.