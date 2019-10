Ettevaatust: lehepuhuri kasutamine kätkeb mitut terviseriski

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg vastas lugejaküsimusele, milles päritakse bensiinimootoril töötava lehepuhuri potensiaalselt tervist kahjustavate omaduste kohta. Kirjutaja kurtis tööpäeva lõpus esineva surina ja torgete üle kätes ning kirjeldas, et ka nahk on justkui tundetu peale puhuri mitmetunnist kasutamist. Lisaks mainis ta, et tema tuttav, kes käsitseb aku peal töötavat lehepuhurit, ei kurda samade probleemide üle.

«Surin ja torked kätes võivad viidata sellele, et nende põhjuseks võib olla lehepuhuri tekitatud vibratsioon. Kui võrrelda analoogilise õhuvooluga, kuid erinevate jõuallikatega lehepuhureid, siis bensiinimootoriga puhuri vibratsioonitase on poole võrra suurem,» selgitas olukorda Reisberg, lisades, et täpsed andmed konkreetse puhuri vibratsioonitaseme kohta leiab seadme kasutusjuhendist. Samuti manitses Reisberg, et terviseprobleemide ennetamiseks tasub mõelda madalama vibratsioonitasemega puhuri kasutamisele või puhuri kasutamise aja lühendamisele.

Veel lisas Reisberg, et aku peal töötavad lehepuhurid kahjustavad kõvasti vähem kuulmist. «Lehepuhurite kasutusjuhenditest võib leida nii müraemissiooni ümbritsevasse keskkonda kui ka helirõhutaseme kasutaja kõrva juures. Analoogilise õhuvooluga puhurite puhul võib nende tasemete vahe olla umbes 10 dB(A). See tähendab, et akutoitega puhur tekitab umbes kolm korda vähem müra kui bensiinimootoriga.»