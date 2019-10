Alkoholikröösus mures Eesti turismi pärast

Soome turistide arv on pärast pikemat vabalangust taas tõusuteel, see kasvas nii juulis kui ka augustis, näitavad statistikaameti andmed.

Riho Maureri sõnul kasvas OÜ Aldari juuli ja augusti käive turistide poolt tihedalt külastatavates paikades märgatavalt võrreldes 2018. aasta sama perioodiga. Kuigi Maurer möönis, et OÜ Aldaril puudub statistika oma ettevõtte klientide kodakondsuse või rahvuse suhtes, siis tunnistas ta, et kindlasti on soomlastel kui Eestit enim külastavatel turistidel suur panus nii Eesti kui ka OÜ Aldari kasumiteenimisse ja konkurentsivõimesse.

Siiski on ta murelik turismi olukorra pärast Eestis. «Vahepealsed järsud hinnatõusud tekitasid Eestile kalli koha maine ja sellisest mainest vabanemine vajab lisaks argumentidele ka aega ja sihipärast tegutsemist. Lisaks on Eesti oma igasuguste piirangute ja keeldudega juba Soomest mööda minemas ja see on kindlasti ka üks tegur, mis popuraalsust juurde ei tekita,» arvas Maurer.

Alkoholiaktsiisi panus

Maureri arvates oli alkoholiaktsiisi langetamine kindlasti peamiseks põhjuseks, miks Soome turistid suvekuudel niivõrd aktiivselt taas Eestit väisasid, sest aktsiisi langetamisest oli Soome ajakirjanduses palju juttu.

Maurer selgitas, et kuigi võimalus soodsa hinnaga alkoholi kaasa osta ei ole loomulikult ainuke põhjus, miks skandinaavlased aktiivselt Eestit külastavad, on see siiski oluline tegur, mis aitab neil säästa võrreldes kodumaal ostlemisega ja seega ka kompenseerida reisile tehtud kulutusi.

Infrastruktuuri stagnatsioon

Maureri sõnul on pikkade aastate vältel Eestis üles ehitatud hea infrastruktuur, mis turiste siia meelitab ja Soome turistide näol ka tagasi meelitab. Küll aga tunneb Maurer, et viimasel ajal pole Eestisse uusi väärtusi loodud ning toimub vanade hävitamine. Vanadeks peab ta näiteks erineva hinnaklassiga kvaliteetset majutust, Skandinaaviamaadega võrreldes odavamaid kaupu, mitmekülgsest ja aktiivset ööelu.

OÜ Aldar alla kuuluvad CityAlko, SuperAlko, Sadama Turg, Kai Kohvik, Aldar Market, Aldar Cash & Carry ja Kochi Aidad ning Kochi Kohvituba.

Samuti leiab ta, et mõned pakutud uuendused, nagu sooturismi promomine, ei peibuta turiste piisavalt ning on tarvidus värskete mõtete järele.

Alkoholiaktsiis lappis, aga kauaks?

Maurer spekuleerib, et suvised turistide kasvu numbrid olid hooajalise iseloomuga ning mõjutatud eelkõige Eesti aktsiisi muutuste aktiivsest kajastamisest Soome meedias. «Suvine kasv tuli eelkõige nende turistide arvelt, kes tulid Eestisse uudistama nii-öelda omal käel ega kasutanud turismifirmade pakettreise. Pakettreisid, kus turismifirma müüs klientidele Eesti reisi koos transpordi, majutuse ja meelelahutusega olid seoses soodsa hinnaga just need reisid, mis tõid Eestisse turiste aastaringselt ja mida enamus turiste eelistas. Pakkettreiside osakaal langes peale Eesti hüppelisi aktsiisi tõuse kõige rohkem. Soome turimiettevõtetel ei õnnestunud siis enam vajamineval määral bussidesse kohti müüa ja seepärast jäeti reisid üldse ära. Kuna selliste pakettreiside valmistamine on pikk protsess, sest lepingud nii bussifirmade kui hotellidega tehakse reeglina aasta ette, siis selliste reiside uuesti alustamine võtab ka kaua aega,» selgitas Maurer.