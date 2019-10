Puust ja punaseks: mis on vintage Humana?

Vintage Humana on Humana keti nišipood, mis avas Eestis esimese esinduse 2014. aasta suve lõpus aadressil Tartu maantee 29. Selle eesmärgiks on ostlejatele pakkuda eksklusiivselt 20. sajandi teise poole (stiilis) rõivaid.

Humana Estonia infojuht Mari-Helene Kaber sõnas Postimehele, et vintage Humana ongi mõeldud teistsuguse klientuuri jaoks, kui tavalised Humana poed. Teistsuguse klientuuri all mõtleb ta neid moetundlikke inimesi, kes ammutavad inspiratsiooni eelmisest sajandist, sest kaasaegse iseloomuga kaupa vintage Humanast ei leia. Küll aga võib sealt originaalide kõrval leida 20-sajandi riiete emulaaže ehk tänapäeval toodetud vanamoodsaid riideid.

«Sellised asjad võivad loomulikult ka valikusse sattuda. Tekstiili järgi katsudes ei pruugi isegi vahet teha, kas riie on toodetud 70-ndate lõpus või on tehtud tolle stiili järgi hilisemal ajal,» selgitas Kaber. Konkreetselt kümnendite põhjal esinevat jaotust vintage Humanas pole ja müügiks on kõik, mis pärit eelmisest sajandist või selles vaimus tehtud.

Samuti on üliharv, kui vintage Humanast leiab päris 20. sajandi esimese poole rõivaid, kuna taolist kaupa lihtsalt ei liigu teise ringi riiete turul. Kaber täpsustas, et tollest ajast säilinud riideid hoitakse tüüpiliselt kui perereliikviaid.

Seda, kust vintage Humanatesse enim riideid laekub Kaber öelda ei osanud. «Sorteeritakse riideid sorteerimiseskuses ja need riided, mis sobivad vintage poodi, sorteeritakse eraldi. Seda, et kas sinna satub rohkem asju, mis tulevad Soomest, või Eesti kogumisest, või hoopis Kesk-Euroopast või Skandinaaviast - seda vahet vintage kaupade puhul pole võimalik teha.»

Vintage on endiselt moes

Vintage poode on Humanatel olnud palju enne seda, kui Eestis esimene avati. Kaber sõnab, et näiteks Itaalias ongi enamus Humana kauplused vintage esindused, mitte tavalised kogupere poed. Vintage poe Eestis avamine oli nii loomulik jätk Humana turutegevusele - enne Eestit olid vintage esindused avatud juba nii Lätis kui Leedus - kui ka nõudluse tulem. «Taolistele rõivastele on turgu, eriti vaadates tänapäeva noorte ja hingelt noorena tundvate inimeste moodi,» teatas Kaber, lisades et vintage Humana eesmärk on koondada ühes stiilis esemed kokku, nii et inimesed ei peaks neid Humana tavakauplustest üksikult otsima.

Vintage poed lähitulevikus ei laiene

Kuna Tartu maantee kauplusel on oma tegutsemisaja jooksul hästi läinud, otsustas Humana 2019. aasta alguses avada ka teise vintage poe Kotzebue 27 aadressil.

«Kotzebue otseselt ei laienenud - seal on aastaid-aastaid Humana kauplus olnud, ta lihtsalt muutis oma müügipõhimõtet tavakaupluselt vintage kaupluseks. Kui me võrdleme, et kuidas tal enne läks ja kuidas praegu, siis tal läheb edukalt. Ta ei ole saavutanud veel seda populaarsust, mis on Tartu maantel, aga seda just seepärast, et Tartu maantel on mitmeaastane edumaa olnud,» selgitas Kaber.

Hetkel ei ole Humana Estonias arutlusel olnud vintage poodi mõnes teises keskuses avada. Tartust aga on inimesed kirjutanud ja huvi avaldanud küll. «Seal avamine oleks kõige tõenäolisem, eriti arvestades klientuuri, kes Tartus on pigem nooremapoolne. Tartu võiks hästi vintage poeks sobida, aga hetkel konkreetseid plaane pole,» teatas Kaber.

Kolme tüüpi Humanaid

Kaber tunnistas, et Humana Estonia saab omajagu küsimusi teemal «mis vahe on Humanal ja vintage Humanal»? Ta toob aga välja, et Humana poed jagunevad tegelikult kolme tüüpi: tavaesindustele ja vintage esindustele (mis asuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus) lisaks on Narvas ja väiksemates Eesti linnades ka Humana2 esindused. Peale suuruse on peamine erinevus Humana2 kaupluste ja tava- ning vintage poodide vahel kaubatsükkel, mis suuremates poodides on viienädalane ja Humana2 kauplustes kahenädalane. See tähendab, et suuremates Humana poodides (ka vintage) vahetub kaup iga viie nädala tagant ja hinnad hakkavad seal langema aegamööda. Humana2 kaupluste puhul aga toimub kauba vahetus iga kahe nädala tagant ja hinnad hakkavad kukkuma kohe alates poodi jõudmisest.