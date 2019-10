Vanasadamas hakatakse laevu elektriga laadima

«Tallinna Vanasadam on üks tihedaima laevaliiklusega sadamaid Euroopas ning kaldaelektri võimekuse loomine on märgilise tähisega samm laevaliikluse tekitatava keskkonnamõju vähendamisel linnaruumile,» kommenteeris Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. «Arvestades paranevat õhukvaliteeti ja vähenevat müra, on see positiivne uudis nii kõigile linlastele ja Tallinna külalistele, aga ka laevaoperaatoritele, kes saavad selle läbi panustada linnaruumi keskkonna kvaliteedi arengusse.»