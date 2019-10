Baltikumi elanike toiduostlemise võrdlus: eestlased tarbivad poolfabrikaate, lätlased eelistavad kodumaist

Tänavu juulis ja augustis Maxima Latvija korraldatud turu-uuringu käigus küsitleti 1005 Läti, 1055 Eesti ja 1066 Leedu kodanikku (vanuses 18-75) nende toiduostlemise harjumuste kohta. Uuringust selgus, et Baltikumi elanike toidukorvi sisu on keskmiselt pisut tervislikumaks muutunud: ostetud juurviljade, marjade ja puuviljade kogus on tõusuteel kõigis kolmes Balti riigis ning õlide-kastmete ostuprotsent alanenud.

Maxima kogutud andmete põhjal on Baltikumi elanike jaoks ostlemisel kõige olulisem poe mugav asukoht, kuna ajasääst on inimeste jaoks prioriteet. Kõige rohkem käiakse ostlemas endiselt supermarketites (71% Eestis, 73% Lätis ja 81% Leedus), kuigi näiteks Lätis on viimase kahe aasta jooksul kasvanud väiksemates esindustes käimine 8 protsendi võrra. Statistikast ilmneb ka, et leedukad reageerivad aktiivsemalt allahindluskampaaniatele kui eestlased ja lätlased.