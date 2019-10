Eesti tööandjad otsivad välismaalt IT töötajaid

EURES peaspetsialist Jaanus Valdmaa sõnul toimub üritus seitsmendat korda ja on osa Euroopa töömesside ürituste sarjast. «Eesmärk on viia kokku välisriikide töötajad Eesti tööandjatega. Üritus on tasuta, toimub 23. oktoobril veebis, inglise keeles ning kestab kella 12 – 16,» täpsustas ta.

Keda otsivad Eesti tööandjad ja kes tunnevad huvi Eestis töötamise vastu?

«Hetkel on end messile kirja pannud umbes 20 tööandjat ja tööpakkumiste puhul paistab silma, et kõige enam on IT valdkonnaga seotud tööpakkumisi - näiteks tarkvara arendaja, süsteemiadministraator, aga otsitakse ka skandinaavia keelte oskajaid ja töötajaid ka laevaehitusse,» rääkis Valdmaa.

Valdmaa kinnitas ka, et huvi Eestis töötamise vastu on täiesti olemas, märku on andnud umbes 1000 inimest. «Seega on konkurss päris tihe ja tööandjatel on hea võimalus leida sobiv töötaja. Keskmise tööotsijast osaleja profiil on 24-44 aastane, kõrgharidusega ning rohkem kui 5 aastase töökogemusega,» rääkis Valdmaa, lisades et Euroopa Liidu riikidest on kõige enam esindatud Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa elanikud.

Kuidas toimub töötaja leidmine?

«Online värbamisürituse eeliseks on see, et osalejatel ei tule reisida teise riiki, vaid nad saavad kokku internetis, messiüritusel. Tööandjatel on võimalik kontakteeruda sobivate, eelvaliku läbinud kandidaatidega. Tööandjad saavad huvipakkuvad kandidaadid ürituse veebiplatvormil lühiintervjuule kutsuda (kas video või audio). Sobivad kandidaadid suunab ettevõte juba edasisse värbamisprotsessi,» tutvustas Valdmaa e-messi värbamiskorda.

Töökohale sobivate ja pakkumise vastu võtnud töötajate Eestisse ümberasumist nõustab ja toetab vajadusel EURES tiim. Lisaks saavad nii töötajad kui ka tööandjad ümberasumisel tuge Rahvusvahelisest Majast.

Kuigi messi toimumiseni on jäänud vaid nädal, siis kiiresti tegutsedes jõuab veel oma tööpakkumise üles panna, sest registreerimine kestab 18. oktoobrini. «Kindlasti on see hea kogemus ja kui kohe esimesel korral ei õnnestu endale sobiv töötaja leida, siis on olemas esimene kokkupuude välismaalt värbamisega ja saadud hoopis teistsugune kogemus, kui kohalikul värbamisturul,» julgustab Valdmaa ettevõtjaid uurima, milliseid võimalusi pakutakse.

Enter Estonia online värbamisüritus toimub Euroopa töömesside platvormil www.euripeanjobdays.eu. Registreerida saab SIIN.