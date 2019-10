Eesti lennureisijate suurim peavalu peab maksma ligi 70 000 eurot hüvitist

Harju maakohus rahuldas 11. oktoobril ühe Flagito hagi, teise rahuldas osaliselt. Lisaks tehti üks otsus veel 1. oktoobril, ükski lahend pole jõustunud ning nendele on võimalik esitada otsuse tegemise ajast 30 päeva jooksul apellatsioonkaebus ringkonnakohtule.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 261/2004 alusel on kõikidel reisijatel õigus kuni 600 euro suurusele hüvitisele, kui nende lend tühistatakse või see hilineb rohkem kui kolm tundi ning see pole põhjustatud ettenägematutest asjaoludest.