Fotod: Hiina saatkonna esine sai erakordse teekatte

Šoti firma MacRebur on plastikgraanulitega asfaldisegusid turundanud alates 2016. aastast, võites juba samal aastal ka Richard Bransoni ellukutsutud Virgin Voom idufirmade konkursil peaauhinna. Tänaseks on nad rajanud sadu kilomeetreid teid. Sel aastal näiteks Ühendkuningriikides tootnud üle 300 000 tonni jagu asfaldisegusid. Kuigi Tallinnas asfalteeritud 75-meetrine teelõik on mõeldud jalakäijatele, siis firma esindaja Gordon Reid kinnitas intervjuus Postimehele, et muidu keskenduvad nad just maanteedele.

«Me teeme seda lõiku siin seepärast, et meie koostööpartneritel Eestis polnud enne talve muid lõike pakkuda. Nende visioon näeb ette, et järgnevalt asfalteeritakse meie segudega ilmselt mõned erateed, et anda demonstratsioon kohalikele omavalitsustele, kes loodetavasti eduka demonstratsiooni tulemusel hakkavad meie segu kasutama ka teiste kohalike teede parandamisel,» selgitas Reid.

MacReburi Eesti partneriks on Verston Ehitus, kelle tegevjuhi Veiko Veskimäe sõnul algas koostöö umbes pool aastat tagasi, kui Verston Macreburist kuulis. «Inseneri ja inimesena meeldis mulle idee sellisest tootest. Haarasime sellest kohe kinni ja olime valmis olema Macreburi esimeseks partneriks Eestis, kes aitab toodet siinmail tutvustada ja teha esimesed testlõigud,» täpsustas Veskimäe.

75 meetri pikkuse ja kolme meetri laiuse kõnniteelõigu asfalteerimisel Narva mnt-l kasutati 65 kg plastikgraanuleid, mille kaal on samaväärne ligikaudu 5000 plastikpudeli või 13 000 ühekordse plastikkilekoti kaaluga.

Segu parandab asfalti ja keskkonda

Nii Gordon Reid kui ka Veiko Veskimäe kinnitavad, et plastiku kasutamine asfaldisegus parandab selle vastupidavust ning plastiku lisamine asfaldisegudesse pole tegelikult midagi uut, vaid seda on tehtud juba aastaid. MacRebur on lihtsalt esimene, kes kasutab jääkplastikut. «See ei tähenda, et kasutatavatel polümeeridel on midagi viga, vaid et toda plastikut on juba otstarbekalt kasutatud, ent tema algne funktsioon on lõppenud. Ta on ära visatud, ning me oleme leidnud talle uue funktsiooni,» selgitas Reid, kinnitades ka, et kui kõik maailma teed oleks polümeeridega rikastatud, kestaksid nad kõik kauem.

Veiko Veskimäe lisas, et plastik on toodetud samamoodi naftast, nagu sideaine bituumengi on sisuliselt naftatöötlemise jääkaine. «Plastiku kvaliteet sisu mõttes on kindlasti parem kui naftal. See on katsetega tõestatud, et plastiku kasutamine parandab asfaltsegude kvaliteeti. Bituumeniasendajana on ta hetkel ainuke, minu teada. Võib-olla on maailmas veel initsiatiive ja katsetatakse, aga plastik on kohe kasutatav,» kinnitas Veskimäe.

Reidi sõnul aga pole asfaldisegudes võimalik bituumenit sideainena täielikult asendada - mingil määral peab seda alati kasutama. MacReburi segudes on teda lihtsalt kordades vähem.