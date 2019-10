Eestlaste arvutimäng murrab välismaist turgu

Disco Elysium on eestlaste mängustuudio ZA/UM poolt välja töötatud ja 15. oktoobril ostetavaks tehtud dialoogipõhine rollimäng, mille tegevus toimub fantaasiamaailmas ja kus mängija saab kehastada amneesia käes vaevlevat detektiivi, kes peab lahendama mõrva, mis on toimunud fiktsionaalses Revacholi linnas. Mängu kestel ja selle algusest peale saab mängija valida, milliseid oskusi enda karakteri puhul arendada ja milliseks detektiiviks saada: kas arendada karakteri analüüsivõimet, läbinägelikkust, üritada toore jõuga mängus hakkama saada, või sihtida kõigi omaduste kombinatsiooni. Nagu mängu tegijad kuulutavad: muuda end kas kangelaseks või inimrämpsuks, valik on sinu. Oma karakteri arendamisel on nii palju erinevaid valikuid, et mängu peamise stsenaristi Robert Kurvitza sõnul peab seda vähemalt kolm korda läbi mängima, saamaks terviklikku kogemust.

Disco Elysium on inspireeritud Robert Kurvitza 2013. aasta raamatust «Püha ja õudne lõhn». Mängu tegevus toimub samas universumis kui raamatu omagi, ainult et 21 aastat varem. Kurvitz oli ka peamine kirjutaja Disco Elysiumi süžee ja dialoogide puhul. Mängu õlimaaliliku kunstilise stiili eest on vastutav Aleksander Rostov. ZA/UM-i produktsioonijuht on Kaur Kender. Mängustuudio eestlastest põhiliikmed tegutsevad Brightonis ja Londonis, ent mängu arendasid veel ka liikmed Eestis, Hiinas, Poolas ja Rumeenias. Kokku töötas mängu kallal üle saja inimese. Disco Elysiumi algne pealkiri oli No Truce With The Furies, kuid see muudeti 2018. aastal, kuna ei olnud loojate arvates piisavalt silmapaistev. Mängul on ka üle kolmekümnest loost koosnev ametlik soundtrack, mille koostas Briti rokkbänd British Sea Power kolme aasta vältel. Nagu varem sai mainitud, on mäng peamiselt dialoogipõhine ning sinna on kirjutatud üle miljoni sõna jagu materjali.