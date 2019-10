Kuhu on parim sügisel reisida?

Reisibüroo Go Travel turundusjuht Epp Piir-Riikoja ütles koolivaheaja reisiedetabelit kommenteerides, et valiku määrab eelkõige soe kliima, kuid lastega reisimise puhul on olulised ka muud tegurid. «Lisaks soojale ilmale mängivad olulist rolli ka lühike lennuaeg, soodne hinnatase ning ühise ajaveetmise võimalused kohapeal,» sõnas Piir-Riikoja.

Türgi muudavad klientide tagasiside põhjal atraktiivseks sihtkohaks eelkõige perekesksed hotellid. «Seal on väga häid perehotelle, kus on kõik olemas alates pudelisoojendajatest, lõpetades rendikärude ja lapsehoidjatega. Kooliealisi lapsi meelitavad kindlasti veepargid ning aktiivne meelelahutusprogramm. Mõnes hotellis on lausa loomaaed ja lõbustuspark,» selgitas Piir-Riikoja.

Tenerife on klassikaline perepuhkuse lemmik eelkõige seetõttu, et pakub meelelahutust igas vanuses inimestele. «Tenerifel on soodsad tingimused erinevate veemõnude nautimiseks, lisaks saab harrastada sukeldumist ja tegeleda delfiini- või vaalavaatlusega. Koolilaste hulgas on populaarsed erinevad rahvus- ja teemapargid,» täpsustas Piir-Riikoja.

Kreeka eeliseks on Go Traveli esindaja sõnul mõnus kliima, huvitav toit ja lai sihtkohtade valik. «Kreeka saartest omakorda populaarseim on Kreeta, kus tavaliselt renditakse auto, pakitakse piknikukorv ning sõidetakse koos perega saart avastama.»

Paraku tõdeb Piir-Riikoja, et kes praegu soovib osta hea hinna- ja lennuplaaniga sügisese koolivaheaja reisi võib olla juba hiljaks jäänud. «Soovitame koolivaheaja reisid vähemalt pool aastat ette broneerida, sest hotellide valik on siis väga lai ning hinnad soodsad. Varajase broneerimise lisahüve on veel see, et kuna reisi eest saab soovi korral maksta ka osade kaupa, siis on väljalennu ajaks juba kogu reisi eest tasutud ning võib muretult puhkusele sõita.»