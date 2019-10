Nahale alternatiivi loov Eesti idufirma sai suure rahvusvahelise tunnustuse

Eesti ettevõte Gelatex Technologies loodi 2016. aastal Märt-Erik Martensi ja Mari-Ann Meigo Fonseca poolt. Võidukas startup arendab želatiinipõhist keskkonnasõbralikku tekstiili. Kui võrrelda uuenduslikku tekstiili teiste materjalidega, siis on see Gelatexi sõnul omadustelt kõige lähedasem nahale või seemisnahale. Keskkonnasõbralik materjal on valmistatud želatiinist, mis on saadud liha- ja nahatööstuse väheväärtuslikest jäätmetest, mis läheksid muidu hävitamisele. Tekstiili valmistamisel ei kasutata mürgiseid kemikaale.

Võistlust korraldab Saksa konsultatsiooniettevõte Landbell Group, kelle tegevjuht Jan Patrick Schulz sõnas eestlaste toote kohta järgnevat: «Andsime Green Alley Awardi selle aasta auhinna Gelatex Technologies'ile, kuna nad on välja töötanud keskkonnasõbraliku alternatiivi nahale – materjalile, mida kasutatakse laialdaselt tekstiili- ja autotööstuses. Jäätmetest uue toote valmistamine on ringmajandusega täielikult kooskõlas ja väärib seetõttu tunnustust.»

Green Alley Award on Euroopa esimene ringmajanduse idufirmade konkurss. Landbell Group on alustavaid ettevõtteid, kelle ideed aitavad maailma jätkusuutlikumaks muuta, tunnustanud alates 2014. aastast. 2019. aastal esitati konkursile 274 avaldust enam kui 30 riigist, mille hulka kuulusid ärimudelid nii digitaalse ringmajanduse, ringlussevõtu ja jäätmetekke vältimise vallas. Selle aasta septembris valis Landbell Group kuus finalisti, kes pakkusid välja rohelisi alternatiive tavapärastele kasutusmaterjalidele. «Gelatex Technologies pole välja töötanud mitte ainult ideed, vaid midagi, millel on ka suur turupotentsiaal,» kirjeldas Schulz, et miks just eestlased konkursi võitsid.