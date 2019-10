Mänguväljakute ohutus on paranenud

Sel suvel läbi viidud järelpäringud andsid tunnistust, et enamus eelneva kontrolli käigus avastatud mänguväljakute puudusi on omanike poolt likvideeritud. Samas juhib TTJA tähelepanu, et kõige suurem lapse ohutust tagav meede mänguväljakul on lapsevanema hoolas silm.